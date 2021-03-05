Metinvest B.V. приобрела дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля. Таким образом компания увеличила эффективную долю владения Группы до уровня контрольной.

Это поможет "Метинвесту" полностью обеспечить собственные потребности в коксующемся угле для производства чугуна.

В состав приобретенных активов входят несколько предприятий, ключевыми из которых являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика.

Вместе эти предприятия осуществляют добычу рядового угля, его обогащение и дальнейшую продажу в виде угольного концентрата. Расположены предприятия на грани Днепропетровской и Донецкой областей, вблизи коксохимических предприятий Группы. Все приобретенные активы расположены на подконтрольной Украине территории.

Шахтоуправление "Покровское" производит высококачественный уголь марки К, который используют для производства металлургического кокса. Минеральных ресурсов и запасов шахтоуправления "Покровское" хватит для обеспечения добычи минимум на 30 лет.

Получение эффективного контроля над Покровской угольной группой стало возможным благодаря тому, что "Метинвест" приобрел 24,77% акций этого бизнеса в июле 2018 года, а также опциону на приобретение оставшихся 75,22% у других соинвесторов при условии получения всех необходимых государственных и других разрешений.

В октябре 2020 года "Метинвест" получил разрешение Антимонопольного комитета Украины сроком на один год для получения контроля над некоторыми предприятиями, входящими в Покровскую угольную группу.

Общая сумма вознаграждения за дополнительную долю, приобретенную "Метинвестом" в Покровской угольной группе, обусловлена ​​стоимостью опциона, который Группа получила в 2018 году.

Это важное для нас приобретение. На протяжении последних нескольких лет Группа испытывала постоянный дефицит коксующегося угля. Сейчас мы достигли полного уровня самообеспеченности этим сырьем, что делает нашу вертикальную интеграцию еще сильнее,

– сказал Юрий Рыженков, генеральный директор Группы Метинвест.

В компании отмечают, что следующим шагом станет интеграция новых активов для усиления синергии и уверены, что в составе "Метинвеста" Покровская угольная группа сможет повысить свою эффективность, а ее сотрудники смогут почувствовать преимущества корпоративной культуры с высокими социальными гарантиями.