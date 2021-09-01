Шестой в мире производитель стали – южнокорейская POSCO, объявила о самой высокой квартальной прибыли (апрель-июнь 2021 года ) за всю свою историю. Она превысила 1,9 миллиарда долларов. Это в 10 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года. Компания также увеличила размер ожидаемой выручки в текущем году до примерно 32 млрд долл.

Также почти 1,6 миллиарда долларов чистой прибыли заработал за второй квартал 2021 года ключевой японский производитель – Nippon Steel. Рост продаж, объемов производства и рентабельности позволил ей значительно улучшить прогноз прибыли по итогам всего финансового года, который закончится 31 марта 2022 года – до 5,5 миллиарда долларов.

Ярким примером также является опубликована на днях финотчетность

Группа ArcelorMittal также на днях опубликовала свою финансовую отчетность. Так, по результатам первого полугодия 2021 года холдинг получил 6,29 миллиарда долларов чистой прибыли. Этот показатель является лучшим с 2008 года.

Такой положительный финансовый результат металлургических компаний объясняется тем, что спрос на сырьевые товары, в том числе и стальную продукцию, уже с конца 2020 года, в постковидное время, опережал рыночное предложение.