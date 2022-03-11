По словам экспертов, полное прекращение всех банковских операций может занять более одного года.
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Согласно директивам правительств всего мира, мы активно сворачиваем российский бизнес и не будем начинать ни одного нового бизнеса в России. Текущая деятельность ограничена, в частности, посредством клиентов в решении и закрытии уже существующих обязательств, управлением рисками связанными с Россией, ролью хранителя для наших клиентов,
– отметили в JPMorgan.
К слову, прямое влияние банка на Россию невелико. Ведь страна-агрессор не входит в 20 компаний с наибольшими рисками за пределами США.
Напомним, JPMorgan стал вторым гигантом из Уолл-Стрит, который объявил о выходе с рынка России.
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