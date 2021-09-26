В город время от времени перебрасывают медицинские десанты врачей из России, которые работают вахтовым методом, а затем возвращаются домой. Дошло и до того, что медициной в Ялте занимается не профильное министерство, а так называемое Федеральное медико-биологическое агентство России.

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В Министерстве здравоохранения Украины только предполагают, зачем в Ялте это агентство.

Это, действительно, та структура, которая должна заниматься оборотом лекарственных средств, регулированием фармацевтического рынка, Единственное, что я видел в СМИ – это то, что на это агентство возложены определенные функции по биотехнологическом производству. В частности с помощью этого агентства и многих других структур сейчас продвигается так называемая вакцина "Спутник Лайт" Игорь Кузин Заместитель министра здравоохранения

Ялтинцы против такого эксперимента и просят вернуть медицину, которая была в городе до присоединения Крыма к России. В то же время после того, как поликлинику передали агентству, врачи начали массово увольняться.

К примеру, весной 2020 года уволилась заведующая неврологическим отделением больницы Анна Панасенко – заслуженная врач Крыма. На видео она прямо не говорит, почему уволилась, но едва сдерживает слезы.

Обращение врача из Крыма Анны Панасенко: смотрите видео Сергея Сардыко

"Работая здесь более 30 лет никаких конфликтов не было, свои обязанности я всегда выполняла. Я знаю наше ялтинское население до трех поколений. Очень больно расставаться", – сказала Анна Панасенко.

Украинское село без украинского телевидения

От Первоконстантиновки Чаплинского района Херсонской области до админграницы с Крымом чуть более 7 километров. Однако посмотреть украинское телевидение или послушать украинскую радиоволну для местных жителей является проблемой. Они жалуются или вообще на их отсутствие, или на плохое качество сигнала и картинки.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии": смотрите видео