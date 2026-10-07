Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант и основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что уничтожение незаконного объекта остается реальной задачей для украинских защитников. В то же время для реализации такого замысла необходима тщательная подготовка и объединение усилий нескольких ведомств.

Об уничтожении Крымского моста

Генерал-лейтенант подчеркнул, что ликвидация Крымского моста требует привлечения значительных ресурсов и высокого уровня координации в рамках Сил обороны Украины.

Давайте объединимся и убедим наше военно-политическое руководство, что, возможно, время пришло. Когда мы шутим над этим, значит, мы тверды в этих событиях. Это требует соответствующих средств и разработки межведомственной операции. Это означает, что в рамках Сил обороны Украины должны быть задействованы усилия и ГУР, и СБУ, и Национальной гвардии,

– подчеркнул Романенко.

Военный эксперт об уничтожении Крымского моста: смотрите видео

Он убежден, что, несмотря на мощные меры обороны со стороны российских оккупантов, ликвидация мостового перехода все равно произойдет.

Рано или поздно это произойдет,

– добавил военный эксперт.

Романенко также отметил, что российский лидер неизбежно понесет ответственность за все совершенные преступления против человечества, а Силы обороны продолжают методично работать над ослаблением вражеской инфраструктуры.

Добавим, что ранее заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что сейчас военная ценность моста минимальна, а стратегические вопросы сместились в сторону реакции России на возможное сокрушительное военное поражение.

Между тем сами оккупанты обустроили многоуровневую оборонительную зону вокруг моста, а саму акваторию патрулируют корабли ФСБ России.