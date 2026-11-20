Повреждение переправы имеет не только военное, но и символическое значение для российского руководства. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире 24 Канала объяснил, почему проблемы с Крымским мостом могут испортить желаемую для Путина картину встречи с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином и как изменились позиции участников переговоров.

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Путин увидит в Китае новые мосты на фоне проблем со своим собственным

Китай готовится продемонстрировать международным гостям свои экономические и технологические достижения в ходе форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Местом проведения выбран Шэньчжэнь, который Пекин развивал как мощный технологический и экономический центр. Среди объектов, которые китайская сторона может представить участникам, Чалый упомянул масштабные транспортные сооружения, в частности каскады туннелей и мостов.

Для российского диктатора такая демонстрация будет иметь особый символизм. Ведь на фоне китайских инфраструктурных достижений Россия столкнулась с серьезными проблемами на Крымском мосту, который Кремль годами использовал как один из символов своего контроля над оккупированным полуостровом.

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Думаю, что Путину не очень будет приятно смотреть на новые мосты– иронично заметил Чалый.

Дипломат обратил внимание, что российский диктатор подходит к международной встрече совсем не в том положении, на которое мог рассчитывать ранее. В последнее время Россия понесла ряд неожиданных для ее руководства потерь, а проблемы с Крымским мостом стали одним из наиболее показательных примеров. При этом сложности оккупантов не ограничиваются мостом, ведь на суше российская армия также не добивается желаемых результатов.

Военные неудачи ослабляют позиции Кремля перед переговорами

Подготовка к встрече лидеров США, Китая и России проходила в иных политических и военных условиях. По оценке Чалого, за это время изменилось положение не только Путина, но и Дональда Трампа, который столкнулся с внутриполитическими проблемами. Поэтому первоначальные расчеты участников переговоров могут не оправдаться.

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Для Кремля важно использовать совместную встречу с президентом США и китайским лидером, чтобы представить Россию как одно из государств, определяющих будущий мировой порядок. Однако дипломат не считает, что при нынешнем соотношении сил там могут быть приняты решающие договоренности относительно войны против Украины.

Не там будет решаться исход европейской войны. Это время еще не настало. И не с президентом Трампом, который сейчас ослаблен, не с Путиным, который также несет серьезные, неожиданные для него потери– подчеркнул Чалый.

Особое значение имеет позиция Китая. Пекин не планирует делать украинский вопрос центральной темой форума, поскольку стремится прежде всего продемонстрировать собственные экономические возможности и международное влияние. Для Си Цзиньпина уже сам факт проведения встречи мировых лидеров на китайской территории может стать важным политическим результатом.

Путин же заинтересован прежде всего в том, чтобы продемонстрировать свой выход из международной изоляции. Российская пропаганда сможет использовать совместное появление трех лидеров для создания соответствующей картинки, однако это не изменит проблем, с которыми Кремль сталкивается в войне против Украины.

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