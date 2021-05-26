Работники загрузили не тот фильм и не проверили, что вывели на экран. Об этом российским СМИ сообщил президент фестиваля Николай Бурляев.

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Какова позиция Бурляева

По его словам, ошибка произошла из-за того, что авторы "Ополченочки" вовремя не прислали ссылку на фильм, чтобы загрузить его.

Поэтому мои помощники, которые комплектуют всю программу (примерно 190 фильмов) взяли версию фильма из сети. Оказалось, что это не та версия,

– сказал Бурляев.

По мнению организаторов кинофестиваля, такая ситуация – досадный инцидент для кинотеатра. Несмотря на это, они считают, что диверсантов и провокаторов искать не нужно. Директор кинопрограмм "Золотого витязя" Александр Семенюк рассказал, что сначала показали не ту копию фильма, а потом перегорела лампа.

После долгих поисков нашли оператора кинотеатра. Он поставил нужный фильм, но лента была в очень плохом качестве. Поэтому боевики так и не смогли показать пропагандистский фильм и закончили сеанс через 15 минут.

Напомним! В фильме "Позывной Бандерас" говорится об украинских разведчиках, которые пытаются предотвратить диверсии и обезвредить российского подрывника Ходока. Группу возглавляет капитан Антон Саенко с позывным "Бандерас".

Что известно о фильме "Ополченочка"