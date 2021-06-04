Детали трагедии в Крыму
Происшествие случилось в городе Щелкино. Известно, что мужчины проводили сварочные работы. Об этом заявили оккупационные власти Крыма.
Читайте также В Червонограде в квартире взорвался самогонный аппарат: мужчина получил тяжелые ожоги – фото
Пустая цистерна, где ранее хранились нефтепродукты, взорвалась, в результате один из рабочих получил травмы, не совместимые с жизнью,
– говорится в сообщении.
Оккупанты откроют дело
По данному факту поручили открыть уголовное производство по статье о нарушении требований охраны труда, что по неосторожности привело к смерти человека.
Сейчас оккупанты восстанавливают обстоятельства происшествия. Кроме того, они планируют оценить соблюдение требований промышленной безопасности, а также охраны труда работников на предприятии.