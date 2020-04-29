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      Крысы Ахметова: как Буславець за государственные средства хочет спасать олигарха

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      И.о. министра энергетики Ольга Буславец
      И.о. министра энергетики Ольга Буславец / mpe.kmu.gov.ua/minugol

      ​​Огромный скандал назревает в украинской энергетике. Новая и.о. министра энергетики Ольга Буславец предложила все проблемы отрасли решить путём остановки блоков атомных электростанций.

      Для этого пошла разнарядка государственному Энергоатому о полной остановке трех (!) блоков мощностью 3000 МВт и уменьшении производства еще на 5 блоках. Это эквивалент остановки всей Ровенской АЭС или половины Запорожской АЭС.

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      "Зачем?" – спросите вы. Остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо останавливать работающие на высоком "зеленом" тарифе солнечные станции Ахметова. И также дополнительную долю рынка получат угольные станции... правильно, тоже Ахметова.

      Государству такие решения стоят миллиардных убытков, а Энергоатом станет фактически банкротом. Но, чтобы спасти государственный Энергоатом, депутаты могут проголосовать специальный закон, которым выделят 10 млрд грн помощи Энергоатому в виде облигаций внутреннего госдолга (ОВГЗ).

      Схема двухходовая: Энергоатом спасает ДТЕК, а государство уже спасает Энергоатом. Таким образом ДТЕК Ахметова получает помощь от государствам, но избегает судьбы Приватбанка, то есть национализации.

      Остановка двух атомных блоков запланирована на 10 мая. После таких инициатив и.о. министра энергетики Буславец практически утратила шансы быть утвержденной в парламенте. Тем более, против такой масштабной остановки АЭС выступает глава энергетического комитета парламента Андрей Герус. Также вопрос справедливости, какой ценой происходит спасение Ахметова, набирает резонанс в посольствах западных стран. Мы будем продолжать вас информировать о ситуации в отрасли. Не переключайтесь!

      Как вам вся эта история – остановим АЭС ради Ахметова?

      Автор: Сергей Лещенко
      Теги: Публикации Новости политики Новости Украины Деньги АЭС Ольга Буславець Ринат Ахметов Приватбанк Министерство енергетики Энергетика
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