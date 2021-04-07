Конституционный суд Украины 7 апреля признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев. Судьи КСУ согласились, что жалоба на закон, который уменьшает пенсии, является обоснованной.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря. Она отметила, что это первое решение суда с начала конституционного кризиса.

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О решении КСУ

КСУ рассмотрел конституционную жалобу на отдельные положения закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Согласно этому документу, с 2015 года изменили методику определения размера пенсий, которые назначались по этому закону.

В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом было существенно уменьшено гарантированный государством минимальный размер пенсий, что свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителей. Конституционный суд согласился с позицией жалобщиков,

– подчеркивается в сообщении.

Известно, что конституционная жалоба находилась на рассмотрении суда с сентября 2018 года.

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