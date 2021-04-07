КСУ признал неконституционным уменьшение пенсий для чернобыльцев
Конституционный суд Украины 7 апреля признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев. Судьи КСУ согласились, что жалоба на закон, который уменьшает пенсии, является обоснованной.
Источник:телеграм Ольги Совгири
Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря. Она отметила, что это первое решение суда с начала конституционного кризиса.
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О решении КСУ
КСУ рассмотрел конституционную жалобу на отдельные положения закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Согласно этому документу, с 2015 года изменили методику определения размера пенсий, которые назначались по этому закону.
В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом было существенно уменьшено гарантированный государством минимальный размер пенсий, что свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителей. Конституционный суд согласился с позицией жалобщиков,
– подчеркивается в сообщении.
Известно, что конституционная жалоба находилась на рассмотрении суда с сентября 2018 года.
Что известно о выплатах чернобыльцам
- Кабинет министров 14 декабря принял распоряжение, которым 180 миллионов гривен увеличили расходы на нужды чернобыльцев.
- В 2021 году правительство планирует еще повысить пенсии. Если парламент поддержит инициативу, то увеличить пенсии смогут с июля 2021 года.
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