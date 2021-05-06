Конституционный Суд Украины рассмотрит дело о конституционности отмены мажоритарной избирательной системы. Начало рассмотрения этого вопроса запланировано на 20 мая.

Нардеп отметила, что впервые от начала конституционного кризиса дело будут рассматривать в форме устного производства.

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КСУ рассмотрит конституционность отмены мажоритарки

КСУ начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции статей 133 – 191, подпункта 2 пункта 2 раздела ХХХХІІ "Заключительные и переходные положения" Избирательного кодекса,

– говорится в сообщении.

Дело связано с конституционностью отмены мажоритарной избирательной системы на выборах нардепов.

Рассмотрение дела запланировали на 20 мая. В планах заслушать субъектов права на конституционное представление, представителей Верховной Рады, президента в КСУ, а также привлеченных участников.

Детали представления нардепов