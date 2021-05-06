КСУ рассмотрит конституционность отмены мажоритарной системы выборов
Конституционный Суд Украины рассмотрит дело о конституционности отмены мажоритарной избирательной системы. Начало рассмотрения этого вопроса запланировано на 20 мая.
Источник:телеграмм Ольги Совгири
Нардеп отметила, что впервые от начала конституционного кризиса дело будут рассматривать в форме устного производства.
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КСУ рассмотрит конституционность отмены мажоритарки
КСУ начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 45 народных депутатов относительно соответствия Конституции статей 133 – 191, подпункта 2 пункта 2 раздела ХХХХІІ "Заключительные и переходные положения" Избирательного кодекса,
– говорится в сообщении.
Дело связано с конституционностью отмены мажоритарной избирательной системы на выборах нардепов.
Рассмотрение дела запланировали на 20 мая. В планах заслушать субъектов права на конституционное представление, представителей Верховной Рады, президента в КСУ, а также привлеченных участников.
Детали представления нардепов
- В феврале 2021 года в Конституционный суд поступило представление группы народных депутатов, в котором обжаловали ряд положений Избирательного кодекса.
- Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.
- Уполномоченным лицом, от имени которого документ подали в суд, является народный депутат от группы "За будущее" Антон Яценко.
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