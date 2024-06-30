Как пояснила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко, одновременно некоторые категории мужчин получили право на отсрочку.

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Кто не имеет права на отсрочку по новым правилам

Анищенко заявила, что с принятием нового закона о мобилизации одновременно и расширился, и сузился круг лиц, которые могут претендовать на отсрочку.

Так, право на отсрочку потеряли некоторые студенты. Отныне могут мобилизовать студентов и аспирантов заочной или вечерней формы, которые получают второе или третье высшее образование.

Из-за снижения призывного возраста также право на отсрочку потеряют мужчины в возрасте 25 и 26 лет. Кроме того, многодетные родители также потеряют отсрочку, если имеют задолженность по алиментам. Согласно новым правилам, ТЦК получат доступ к реестру должников, поэтому такие лица также не будут иметь права на отсрочку.

Также не будут иметь отсрочки военнообязанные мужчины, которые ухаживают за родителями жены с 1 или 2 группами инвалидности. Однако мужчины, которые ухаживают за родными родителями с инвалидностью, будут иметь право на отсрочку.

Не смогут получить право на отсрочку и те, чей неполнородный брат погиб на войне. Отныне не будут мобилизовать только тех, кто потерял родного брата во время боевых действий.

Кто может получить отсрочку

Что касается военнообязанных мужчин, которые имеют право на отсрочку, то это:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение от военно-врачебной комиссии (с обязательством повторно пройти ВВК через 6 – 12 месяцев);

лица, которые были в плену (они могут служить добровольно);

родители трех и более детей в возрасте до 18 лет, если нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери и отцы-одиночки;

ученые и педагоги, которые работают минимум на 0,75 ставки;

опекуны лиц, признанных недееспособными по решению суда;

лица, которые содержат родителей с инвалидностью I или II и не имеют трудоспособной жены (мужа);

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Кроме того, право на отсрочку имеют судьи, нардепы, члены Счетной палаты, дипломатические служащие, омбудсмен и ряд других госслужащих и сотрудников силовых структур.