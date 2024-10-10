Об этом говорится в Законе о мобилизации. Для выезда за границу надо иметь подтверждающий документ.

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Военнообязанные не могут выезжать из Украины

Работники Государственной пограничной службы Украины теперь проверяют военно-учетные документы у всех лиц, которые имеют право на выезд в соответствии с пунктами 2-6 Правил пересечения государственной границы Украины.

Итак, при планировании выезда из Украины теперь большинству категорий мужчин необходимо заранее обратиться в ТЦК и СП, чтобы уточнить свои данные и внести информацию о предоставленной отсрочке в военно-учетные документы.

Для кого из граждан наличие военно-учетных документов при пересечении границы является обязательным и какие есть исключения читайте по ссылке.

Важно! Согласно новому закону, на военно-учетном документе должен быть VIN-код. Именно его необходимо предъявить по требованию представителей ТЦК, полицейских и пограничников.

Военнообязанные, которые имеют право выезжать за границу, должны обратиться в ТЦК для получения военно-учетного документа с VIN-кодом. Пограничники считывают этот код специальными устройствами, что дает им доступ к электронному личному делу военнообязанного. VIN-код также может быть вклеен в военный билет старого образца, что не противоречит законодательству.

Кто из мужчин призывного возраста имеет право на выезд за границу

Выезжать за пределы Украины разрешено мужчинам, которые не подлежат призыву или имеют право на отсрочку. Конечно, если они могут доказать это соответствующими документами.

Прежде всего, право на выезд за границу имеют мужчины старше 60 лет, поскольку в Украине военнообязанными считаются лица в возрасте от 18 до 60 лет. Однако в ближайшее время планируется снизить максимальный призывной возраст до 50 лет.

Существуют также другие категории мужчин, которые имеют право на отсрочку и выезд за границу во время действия военного положения.

Мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести на войне

Это может жена, сын, дочь, отец, мать, родные братья или сестры, если такие погибли или пропали без вести во время проведения АТО или при сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Перечень документов для выезда для мужчин, чьи родственники погибли или пропали без вести на войне:

Документы, которые подтверждают родственные связи;

Задокументированный факт гибели или пропажи без вести близких родственников;

Справка об отсрочке от призыва на военную службу (соответствующая отметка в военно-учетных документах), которая выдается ТЦК или СП.

Мужчины, исключены из воинского учета

Мужчинам этой категории, кроме стандартного пакета документов, справки из ТЦК и военно-учетного документа, необходимо иметь справку об инвалидности или заключение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. При этом мужчины с ограниченной пригодностью к службе не имеют права выезжать из Украины во время военного положения.

Мужчины инвалиды I, II, III группы

Инвалидность мужчин является основанием для исключения с воинского учета и дает право на выезд за границу при наличии необходимых документов.

Перечень документов для выезда за границу мужчин-инвалидов

Справка формы №157-1/о;

Удостоверение, подтверждающее статус инвалида/пенсионное удостоверение/документ, подтверждающий назначение социальной помощи.

Обратите внимание! Документ об инвалидности должен быть получен именно в Украине. Если группа инвалидности была назначена за рубежом - человек не сможет выехать из Украины.

Мужчины, которые сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы

Данная категория мужчин имеет право на выезд за границу в качестве сопровождающего лица при выезде за границу с инвалидом. Если такой человек будет пытаться пересечь границу самостоятельно даже при наличии всех необходимых документов, то в выезде будет отказано. Эти правила также касаются тех, кто выезжает из Украины с целью ухода за больными родителями, женой или детьми.

Перечень документов для выезда за границу для мужчин, которые ухаживают за инвалидом

Заключение МСЭК или врачебно-консультативной комиссии о предоставлении группы инвалидности лицу, которое сопровождает;

Удостоверение инвалида/пенсионного удостоверения у лица, которое сопровождают;

Документы, подтверждающие родственные связи между мужчиной и лицом, которое он сопровождает;

Доказательства получения мужем социальной компенсации от государства за уход, если таковая назначена по закону ;

Военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом и отметкой об отсрочке по соответствующей статье;

Справка об отсрочке (действительна только при наличии ВОД)

Многодетные мужчины, которые имеют трое или более несовершеннолетних детей

Мужчина, который имеет трех или более детей, может выезжать за границу без них при условии наличия соответствующих документов или их нотариально заверенных копий. Если мужчина не проживает с детьми, он обязан предоставить доказательства их материального обеспечения: решение суда об уплате алиментов и справку от исполнительной службы, которая подтверждает факт уплаты.

Задолженность по уплате алиментов более чем на три месяца лишает прав на отсрочку и пересечение границы.

Учитывая, что все мужчины должны были обновить персональные данные в ТЦК и СП, поэтому данной категории граждан также необходимо пройти ВЛК и получить соответствующую отметку в свой документ.

Перечень документов для выезда за границу многодетных мужчин

Свидетельства о рождении всех детей;

Свидетельство о браке/расторжении брака;

Решение органа опеки или удостоверение отца многодетной семьи.

Мужчины, которые самостоятельно воспитывают детей

Мужчины, воспитывающие самостоятельно детей имеют право на пересечение границы в сопровождении такого ребенка и без него, если для этого есть необходимые документы.

Перечень документов для выезда за границу мужчин, которые воспитывают детей самостоятельно:

Свидетельство о рождении ребенка;

Свидетельство о смерти матери, или решение суда о лишении матери родительских прав, или документ о признании матери пропавшей без вести или объявления матери умершей.

Мужчины, которые сопровождают больных детей

Такие мужчины могут сопровождать детей с инвалидностью, а также детей без инвалидности, но с тяжелыми заболеваниями, такими как перинатальные поражения нервной системы, онкологические болезни, врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), или заболевания почек IV степени.

Кроме того, они могут сопровождать ребенка, который получил тяжелую травму или нуждается в трансплантации органа, при наличии соответствующего документа, выданного врачебно-консультативной комиссией в соответствии с требованиями Минздрава.

Документы для пересечения границы мужчинами, которые сопровождают больных детей:

Справки о получении государственной помощи на ребенка, который болен тяжелыми заболеваниями;

Документ, выданный врачебно-консультативной комиссией с диагнозом ребенка;

Документы, подтверждающие родственные связи с ребенком (свидетельство о рождении);

Если ребенка сопровождает опекун, попечитель, приемные родители, родители-воспитатели, нужны документы, подтверждающие полномочия лица, сопровождающего ребенка;

Военно-учетный документ с актуальным VIN-кодом;

Военные, которые выезжают за границу на лечение, реабилитацию или обучение

Если военнослужащий едет на военные учения – о пакете необходимых для этого документов информирует воинская часть, которая отправляет его за границу.

Перечень документов для выезда за границу военных, которые едут на лечение/реабилитацию/учебу:

Направление на лечение за границу;

Письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает его на лечение;

Военный билет

Мужчины водители, которые выезжают по системе “Шлях”

Водители, которые осуществляют международные перевозки или доставку гуманитарных грузов, могут выезжать за границу по системе "Шлях". Сотрудники Госпогранслужбы осуществляют проверку мужчин 18-60 лет через этот государственный сервис.

Однако, с 17 июля 2024 года для этой категории мужчин также обязательно наличие военно-учетного документа. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме.

Внимание! В случае отсутствия военно-учетного документа у водителя, пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины даже при наличии всех остальных документов.

Также основанием для отказа будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о представлении такого лица в розыск Национальной полицией.

Перечень документов для выезда по системе “Шлях”:

Лицензия на международные перевозки грузов компании, в которой работает водитель;

Военно-учетный документ актуального образца;

Права соответствующей категории и образца.

Информация об организации, которая отправляет водителя в командировку, должна быть обязательно внесена в информационную систему Укртрансбезопасности на основании заявки перевозчика.

Мужчины волонтеры

Для мужчин, занимающихся волонтерской деятельностью, также предусмотрен выезд за границу по программе “Путь”. При этом волонтеры также могут подать документы о перевозке грузов для ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи.

Перечень документов для выезда за границу волонтеров:

Сведения о внесении волонтера в систему “Путь”;

Военно-учетный документ актуального образца;

Права соответствующей категории и образца (если волонтер управляет транспортным средством)

Мужчины железнодорожники и моряки

Для пересечения границы человек из этой категории должен работать на международных рейсах и предоставить вместе со стандартным пакетом документов: трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

Мужчины спортсмены и тренеры

Данная категория мужчин имеет право на пересечение границы только по решению Минмолодьспорта о включении в состав участников спортивного мероприятия или соревнования. Или по письму министра об участии этих лиц в соревнованиях.

Мужчины - работники сферы культуры

Мужчины, которые работают в сфере культуры, имеют право на выезд за границу только после получения соответствующего разрешения от Минкульта и официального запроса на выезд, а также приглашения от организатора мероприятия.