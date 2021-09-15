В фейсбуке Кавлака указано, что он жил в Киеве. Вероятно, он был членом "Украинского легиона".

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Что известно о погибшем

Он работал в организации Aid Brothers, которая учит оказывать первую домедицинскую помощь. Кавлак проводил соответствующие тренинги. Последний пост на странице мужчины был опубликован 12 сентября. Он подписал его хэштегом "Ради каждой жизни". Под заметкой были фотографии предоставления домедицинской помощи на улице.

У Алексея была патриотическая позиция. Например, он публиковал сообщения ко Дню флага и Дню Конституции. Мужчина имел позывной "Змей", был командиром взвода Киевской Святошинской роты, сообщает Obozrevatel.

Что погибший делал в Днепре

Алексей вместе с товарищами приехали в Днепр еще на День города, который праздновали 11 сентября. Они участвовали в нескольких мероприятиях. Например, в тех же мастер-классах по оказанию домедицинской помощи.

Погибший Алексей Кавлак / Фото с его фейсбук-страницы

Что известно о взрыве в Днепре

На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре утром 15 сентября взорвалась машина. Два человека были в машине. К сожалению, они погибли.

Авто вспыхнуло, но впоследствии пожар потушили. В полиции говорят, что это был теракт. Однако точная причина взрыва пока неизвестна.

Обстоятельства выясняют правоохранители.

Обратите внимание! Другой жертвой взрыва была пресс-секретарь ГСЧС в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Ее описывают как невероятно доброго и общительного человека. Она была одной из лучших работниц службы. Кроме того, девушка была волонтеркой Красного Креста.