Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что является основанием для предоставления статуса участника боевых действий
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Что является основанием для предоставления статуса участника боевых действий:
- справка, выданная командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) ВСУ, МВД, Нацполиции, Нацгвардии, ГНСУ, СБУ и других образованных в соответствии с законом военных формирований или правоохранительных органов, во взаимодействии с которыми лицо само или в составе добровольческого формирования принимало непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией России, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мер, период участия в таких мероприятиях;
- в случае отсутствия справки – свидетельство (заявление) не менее трех свидетелей (одним из которых является командир подразделения, в зоне ответственности которого находилось лицо или добровольческое формирование, в составе которого лицо участвовало в осуществлении соответствующих мер);
- лицам, которые получили ранения, контузии, увечья, – свидетельство (заявление) не менее двух свидетелей, участвовавших в вышеупомянутых мероприятиях, находясь непосредственно в районах осуществления этих мероприятий, о периоде непосредственного участия в таких мероприятиях, а также медицинские документы, которые подтверждают ранение, контузию, увечье.
Как получить статус УБД
Есть три способа:
- за обращением командира части, подающего документы на подчиненных военнослужащих;
- за обращением военнослужащего, который самостоятельно собирает документы и представляет их в соответствующую комиссию;
- за личным обращением лица, уволенного с военной службы, через территориальный центр комплектования и социальной поддержки.