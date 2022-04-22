В своем обращении к украинцам Президент Украины Владимир Зеленский призвал все народы, верящие в победу жизни над смертью, бороться против россиян вместе с нами. Весь мир должен нам содействовать, ведь именно мы стали первым рубежом на пути русской армии.

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Кто будет нейтральным – потеряет все

Вместе с тем глава государства подчеркнул – остаться нейтральным в этой войне не получится, нужно либо избрать сторону, либо потерять все, ведь именно он станет следующей мишенью оккупантов.

Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы не потерять что-либо, то это наиболее рискованная ставка на самом деле. Ибо вы потеряете все,

– сказал Зеленский.

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