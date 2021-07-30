На сегодняшний день наиболее вероятными кандидатурами на пост премьер-министра являются министр развития общин и территорий Алексей Чернышев и первый вице-премьер-министр, министр экономики Украины Алексей Любченко, написал на своей странице в Facebook политолог Виктор Таран.



Таран напомнил, что Чернышев – профессионал, который реализовал такие ключевые для Офиса президента проекты, как реформа децентрализации и "Большую стройку", в отличие от министра экономики Любченко, который никак не отметился на своей должности. Кроме того, по словам политолога, у Чернышева хорошие личные отношения с президентом.



"Утверждают, что сейчас Чернышев вышел в лидеры. Ключевая причина – удачное проведение реформы децентрализации, «Большая стройка» и личные отношения с президентом. Последнее играет едва ли не решающую роль. Украинцы неоднократно убеждались, что личные отношения для Зеленского в кадровых вопросах выходят на первое место. Лучшее доказательство – кейс «Ермака», – отметил Таран.



В то же время политолог намекнул, что в ближайшее время, когда "битва за премьерское кресло" наберет обороты, против Чернышева со стороны команды Любченко начнут "всплывать" заказные компроматы.



"Поскольку цена вопроса сверхвысокая – не исключаю, что скоро будем наблюдать войну «компроматов» против Чернышева. Правда это или нет – трудно сказать. Однако в ее эффективность не очень верю. Во-первых, после всех пленок и обнародованных документов украинцев медиа атаками не удивишь. Во-вторых, украинцы устали от компроматов. Думаю намного эффективнее была бы война «планами развития страны». Именно так между собой соревнуются претенденты на премьера в европейских странах. Надеюсь украинцы когда-то доживут до этого времени", – подчеркнул эксперт.