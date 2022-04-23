Об этом в эфире 24 канала заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Японии Сергей Корсунский. Он также добавил, что как только Япония вернет себе Курилы – там будет фантастическое развитие и процветание.

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Куда бы ни пришла нога россиянина – все гниет, это сто процентов. Японцы очень хорошо знают эту истину,

– убежден чрезвычайный посол.

Корсунский рассказывает, что россияне просто не умеют сохранять блага природы и заботиться о чем-нибудь. Взять хотя бы то, что они проводили танковые учения на острове Тороф. По словам дипломата, японцы смеялись невероятно, потому что не понимали, кто будет нападать на остров танком.

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А ведь правда также в том, что Курильские острова не развиваются, убежден посол.

"Хотя Россия всячески пытается показать, что туда что-то инвестируют – на самом деле ничего и в помине нет, потому что никто из инвесторов не пойдет на спорную территорию," – резюмирует Корсунский.

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