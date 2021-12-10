В направлении этих мест было продано наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок. Он вступает в силу 12 декабря 2021 года.

Кстати Цены на перевозку не возрастут: Укрзализныця рассказала о планах на 2022 год

Высокий спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр. В "Укрзализныце" отмечают, что это стабильная ситуация. В период с 24 декабря по 10 января больше всего билетов купили на следующие поезда:

№041П Днепр – Трускавец,

№046Д Лисичанск – Ужгород,

№007К Киев – Черновцы,

№136Ш Одесса – Черновцы,

№081К Киев – Ужгород.

Повышенный спрос на маршруты в Черновцы и Ивано-Франковск

Так, в УЗ фиксируют повышенный спрос на рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева. Поэтому был назначен дополнительный поезд №249/250 Киев – Ивано-Франковск, Черновцы. Он будет отправляться из Киева 16 и 18 декабря и возвращаться из Черновцов 17 и 19 декабря.

Другие дополнительные поезда

Среди обещанных дополнительных маршрутов назначен "Лыжный экспресс" №745/746 Киев – Славское. Он будет курсировать 24, 26, 30 декабря и 2, 6, 8 января 2022 года. Также продлили маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу. В частности, на 24, 27, 30, 31 декабря и 3, 6, 10 января.

Более того, дополнительные поезда хотят назначить и в других направлениях: