Куда бежит Зеленский

Зеленский идет, бежит, едет. Образ энергичного, неудержимого лидера был задан еще проходкой по полю Олимпийского, когда дерзкий кандидат-выскочка позвал на открытые дебаты действующего гаранта. С тех пор он все время в движении, на ходу записываются самоинтервью и еженедельные отчеты. Остановится, сядет, зафиксируется – вот тогда, считайте, все, приехали.

Движение, конечно, – жизнь, остановка – смерть, но качество движения и его направление играют определяющую роль. Сбиться на суетливое, хаотичное трепыхание ничем не лучше, чем замереть. Пока Владимир будто пытается компенсировать отсутствие основательности частотой и интенсивностью жестов.

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В шустрой манере естественным образом проявляется психотип Зеленского, эта шустрость подтолкнула его к авантюрному походу в политику и выбросила на самый верх. Теперь она должна каким-то образом помочь ему там удержаться и достигнуть серьезных целей в качестве главы государства, – тех целей, которые оказались не по зубам убийственно "серьезным" людям. Парадоксальность изначально заложена в словосочетание "президент Зеленский", от нее не деться, а раз так, то нужно использовать.

Другой парадокс, который задает контекст президентству Зеленского, это чрезвычайный характер его лидерства и общественный запрос на нормализацию. Избиратели рекордным большинством решили, что из тяжелого положения страну должен выводить не политик, риски такого решения были сочтены меньшими, чем если бы у власти был кто-то из опытных деятелей. Опыт украинской политики сочтен негодным, ее старожилы, "элита", отброшены на обочину, что само по себе сигнал о беспрецедентном неблагополучии, да еще в условиях войны и перманентного экономического застоя. Очевидно, меры, которые могут привести к нормализации, да еще в исполнении неординарного лидера, тоже должны быть какими-то неординарными, природная шустрость ему в помощь. При этом, однако, нельзя накручивать и без того высокую тревожность в обществе, требуется, наоборот, снижать ее, демонстрируя нарастающие признаки стабильности и нормализации. Лишняя суета и экстравагантность начальства всегда только настораживает: что-то не так.

Укоренившаяся за годы работы с публикой манера быть человеком-праздником тоже совсем не вредит президенту, но ее нужно каким-то образом сочетать с управленческой рутиной, без которой никуда. Больше того, без налаженной эффективной повседневной работы не будет поводов выходить под аплодисменты, расточая улыбки. При этом не дай бог увязнуть в липкой паутине связей, личных и групповых, обволакивающих государственное управление и часто подменяющих его. Тогда прощай праздник.

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Главное же для мастера сцены не остаться теперь на ней одному. "Вова, сделай нам красиво!" тут не прокатит. Залогом хоть какого-то успеха президента Зеленского будет желание и умение втащить как можно больше Украины на общую сцену, в свои планы и задачи, сделать общество соавтором, содеятелем и бенефициаром перемен. Это то, с чем не справились оба Майдана, первый совсем, второй частично: львиная доля гражданских усилий ушла на защиту страны, политику опять отдали на откуп политикам, с уже известным результатом, а экономика осталась уделом больших капиталов, связанных с той же политикой. Украина так и не стала страной для людей, мы живем здесь вопреки систематическим усилиям государства, нашего и соседнего, прижать к ногтю, выкинуть, в предельном случае – уничтожить.

А теперь государство – это Зеленский, даже в той части, где оно совсем не он. Поход против власти во власть закончился тем, что отныне власть – это ты, а поводов ее признать и принять пока не сильно прибавилось. По основным параметрам это все та же враждебная гражданам власть, отдать им ее означает первостепенный вызов, причем и для граждан тоже: иногда ярко встать на дыбы нам проще и понятнее, чем изо дня в день тянуть лямку гражданской ответственности.

Зеленский идет, бежит, едет, но вопрос "куда?" остается открытым. И слава богу, кстати, потому что оставляет шанс, что нам окажется по пути. Если в какой-то момент выяснится, что ему просто на Банковую, значит, чуда не случилось.

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