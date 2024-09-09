Сообщают, что Куиндери Уизерспун, американский баскетболист, решил не лететь в Саратов. Причиной этому стали прилеты украинских БПЛА по логистическим и военным объектам вражеской страны.

Читайте также В Румынии возле границы с Украиной снова нашли обломки "Шахеда"

Куиндери Уизерспун присоединился к российскому "Автодору"

В августе 2024 года, американский баскетболист заключил соглашение о сотрудничестве с БК "Автодор" из Саратова. Игрок уже несколько раз срывал вылеты и впоследствии прекратил отвечать на звонки.

Руководство саратовского баскетбольного клуба решили обратиться в суд в отношении Уизерспуна. Сообщают, что недавно беспилотник попал в жилой комплекс "Волга Скай".

Именно в этом доме должен был проживать баскетболист. После этого события Куиндери Уизерспун решил не переезжать в Россию. Напомним, что 27-летний американец в составе "Голден Стейт" стал чемпионом НБА.