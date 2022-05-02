Главные заявления Кулебы

Кулеба заявил, что Дания всегда поддерживала Украину и стояла бок о бок с ней с начала полномасштабного российского вторжения. Глава МИД Украины убежден, что после визита его коллеги в Киев эта поддержка будет только расти.

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Создание группы "Друзья Николаева"

Особую благодарность правительству Дании Кулеба выразил за инициативу создания международной группы "Друзья Николаева". Она объединит ряд государств, которые будут работать над восстановлением города.

Кулеба объяснил, что это инициатива президента Владимира Зеленского. Украинский лидер хочет, чтобы некоторые страны мира брали шефство над восстановлением украинских городов.

Дания поможет привлечь Россию к ответственности

Глава МИД Украины также рассказал, что особое внимание было уделено привлечению России к ответственности за:

преступления агрессии;

военные преступления;

преступления против человечества.

Кулеба отметил, что Дания будет политически и практически поддерживать, чтобы международные судебные органы привлекли Россию к ответственности.

Три вопроса, от которых зависит победа Украины

Во время пресс-конференции Кулеба также подчеркнул, что есть три вопроса, от которых зависит победа в войне. Речь идет о санкциях, оружии и перспективе членства Украины в ЕС. Кулеба отметил, что в вопросе санкций у них с Кофодом единодушная позиция: не может быть никаких табу.

Говоря об оружии, следует заверить: Дания делает все, что в ее силах. Украина благодарна за это. Также Кулеба отметил, что вопрос членства Украины в ЕС – это вопрос мира и войны в Европе.

Эта война будет продолжаться, пока Путин сочтет, что Украину оставили на раздорожии, поэтому ЕС должен продолжить взятый курс и максимально способствовать европейской интеграции Украины,

– заметил Кулеба.

Пресс-конференция Кулебы и Кофода: смотрите видео

Главные заявления Кофода

Кофод подчеркнул, что Дания возобновила работу своего посольства в Киеве. Это свидетельствует о том, что страна оказывает помощь практическими действиями.

Кофод отметил, что, кроме очень важного вопроса санкций, Дания продолжит помогать Украине оружием. Также вопрос на повестке дня – сбор доказательств, чтобы ни один из тех, кто совершал преступления, не остался безнаказанным.

Глава МИД отметил, что Дания присоединится к процессу восстановления Украины. В частности, города Николаева. Кроме того, страна продолжит экономическую и гуманитарную помощь.

Также Кофод подчеркнул: все должны благодарить украинцев, которые сражаются за свободу Украины и Европы.

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