Соответствующую информацию обнародовал Дмитрий Кулеба в твиттере 2 марта. Это произошло на седьмой день войны, которую Россия начала против Украины.

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Кулеба обсудил с министром Британии санкции против России

Телефонный разговор с моим британским коллегой и другом Лиз Трасс. Скоординировали новые санкции против России за ее варварскую агрессию против Украины, а также шаги по закрытию любых лазеек и не оставление России шансов обойти текущие и будущие санкции,

– заверил Кулеба.

Кстати, многие санкции мира практически полностью отрезают Россию от цивилизации.



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