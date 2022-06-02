Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона, передает 24 канал. По его словам, сам факт, что прошло больше месяца от анонсирования шестого пакета санкций Урсулой Урсула фон дер Ляен до его одобрения, говорит сам за себя.

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Опасный прецедент

Опасный прецедент также состоит в том, что нашли особый режим для стран, получающих нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба". Это Венгрия и именно благодаря ее давлению задержалось принятия пакета санкций, но это также Чехия Словакия – страны, которые очень дружески настроены к нам и многое нам помогли с начала войны,

– сказал министр.

Он отметил, что опасность состоит в том, что теперь при обсуждении каких-либо санкций для определенных стран создается отдельный режим. Нет стопроцентного единства, по его словам, а есть такое определенное гибкое единство.

"И когда будет вестись работа над седьмым пакетом санкций, а он обязательно будет, то нужно будет работать, чтобы другие санкции не принимались таким образом, но цена, которую вынуждена заплатить за шестой пакет санкций этого стоит – 90% идущей нефти из России попадет под эмбарго – это безумные деньги, и лишение еще одного рычага влияния на европейские страны», – заявил Кулеба.

Почему задерживалось принятие шестого пакета санкций

Ранее Урсула Урсула фон дер Ляен говорила, что шестой пакет санкций не успеют принять к саммиту Совета Европы, но политики смогли договориться. Дмитрий Кулеба пояснил, что на это, в частности, повлияло выступление президента Владимира Зеленского, потому что "его сигналы были не двусмысленны и помогли склонить чашу весов в правильную сторону".

Он добавил, что все работали на разных уровнях, чтобы это решение было принято, и задача была построить такую модель, чтобы снять оговорки Венгрии. Иногда украинским дипломатам казалось, что она дерется не за свои экономические интересы, а просто пытается сорвать нефтяное эмбарго.

О газовом эмбарго

Также министр иностранных дел заявил, что седьмой пакет санкций Европейского Союза против России обязательно будет, но без газового эмбарго.

Просто некоторым странам, критически зависящим от российского газа, еще предстоит найти технологические решения. Когда я слышу от некоторых европейцев – "нет, мы не можем ввести газовое эмбарго, этого никогда не будет", у меня вопрос – "а как вы планируете сделать зеленый переход? У вас официальная политика ЕС – это отказаться от любого газа, не только русского,

– сказал Кулеба

По его словам, в Европе понимают, что это просто лицемерие и очень слабый довод с их стороны.

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