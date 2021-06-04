Министр иностранных дел заявил, что считает неправильным политическим решением не пригласить Украину на саммит НАТО на фоне российской агрессии.

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Кулеба отметил, что Североатлантический альянс неоднократно утверждал, что "ждет Украину", но фактически не пригласил ее на саммит. Он подчеркнул, что это вызывает возмущение, ведь еще месяц назад Россия звенела оружием на границе с Украиной.

Более того, по словам Кулебы, реально десятки тысяч войск и техники расположены вдоль нашей границы и на Черном море.

Проигнорировать этот факт и не дать возможность Украине поговорить с союзником – я считаю ошибочным политическим решением. Но в политике случаются ошибки. Мы будем работать с партнерами, чтобы их не повторять,

– подчеркнул глава МИД.

Кулеба также добавил, что с 2008 года со стороны НАТО не было ничего сделано для предоставления Украине обещанного ПДЧ.

Обратите внимание! ПДЧ – это План действий по членству в НАТО. Это программа действий для стран кандидатов в члены организации. В соответствии со статьей 10 Североатлантического договора НАТО остается организацией открытой для приема новых стран.

Кулеба подчеркнул, что Украина много сделала для получения ПДЧ. В то же время он напомнил, что Украина тоже получила помощь от НАТО в других сферах.

Саммит НАТО 14 июня: главное

Во время следующего саммита, который состоится в Брюсселе, члены Альянса планируют принять решение относительно повестки дня НАТО-2030 для решения вызовов сегодняшнего дня и будущего, в частности: