Соответствующее мнение глава украинского Министерства иностранных дел озвучил в эфире телемарафона, передает 24 Канал. Он подчеркнул, что в Грузии действуют сталинские методы.

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Хотят избавиться от Саакашвили

Я думаю, реально они хотят довести его до смерти. Причем это все же держится исключительно на личной ненависти и мести, которую новые грузинские вожди имеют в отношении Саакашвили,

– отметил Кулеба.

По его словам, решение по Саакашвили не объясняется рациональными аргументами. В стране просто "медленно доводят человека до смерти". При этом делают это, пользуясь старыми способами Сталина: нет человека – нет трудности.

Украина призывает вернуть Саакашвили

Глава МИД Украины добавил, что Украина всегда предлагала и предлагает Грузии разные варианты, чтобы вернуть Саакашвили. Кроме того, нам известно, что подобные предложения делали другие государства.

Если они считают Саакашвили угрозой внутренней политике, то дайте ему уехать из Грузии. Пусть живет спокойной жизнью в Украине или другой стране мира. И живите там дальше, продолжайте сближаться с Россией, если вам так хочется,

– добавил Кулеба.

В то же время он отметил, что Украина видит совершенно другое: "слепую зверскую политику довести его до смерти".

Дмитрий Кулеба также сообщил, что 4 июля вызовут на жесткий разговор посла Грузии. После него он отправится в Тбилиси. Собственно, причиной тому стало жестокое обращение с Саакашвили.

Добавим, что на появление Саакашвили отреагировал Владимир Зеленский.

Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства в очередной раз призвал Тбилиси "остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину". Зеленский подчеркнул, что "ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей" и добавил, что жизнь – базовая европейская ценность.