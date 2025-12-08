Дмитрия Кулебу спросили, почему он не воюет: что ответил экс-глава МИД

Дмитрий Кулеба четыре года возглавлял Министерство иностранных дел Украины. Два из них – в условиях полномасштабной войны.

В интервью Рандеву ведущей Янине Соколовой бывший министр ответил, почему он не пошел на фронт добровольцем, передает 24 Канал.

Почему Кулеба не пошел на войну?

Экс-глава МИД объяснил, что два с половиной года своей жизни посвятил войне, работая над вопросами обороны. Именно потому, что он "занимался войной", он и не пошел тогда добровольцем на фронт.

Теперь, говорит Кулеба, он не будет бежать за границу, если ему придет повестка.

Я живу в Украине, и придет повестка – я не буду бежать за границу,

– подчеркнул экс-министр.

Напомним, что Дмитрий Кулеба возглавлял МИД с марта 2020 года по сентябрь 2024 года.

В декабре 2024 года бывший министр получил должность старшего научного сотрудника по вопросам науки и международных отношений в Центре Белфера при Гарварде. А с января 2025 года Кулеба станет доцентом французского Института политических исследований, где будет преподавать авторский курс "Военная дипломатия". Он – первый украинец, получивший такую должность.