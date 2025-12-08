Дмитрия Кулебу спросили, почему он не воюет: что ответил экс-глава МИД
- Дмитрий Кулеба не пошел добровольцем на фронт, поскольку занимался вопросами обороны в качестве министра иностранных дел во время войны.
- После завершения работы в МИД, Кулеба получил научную должность в Центре Белфера при Гарварде и станет доцентом в Институте политических исследований во Франции с 2025 года.
Дмитрий Кулеба четыре года возглавлял Министерство иностранных дел Украины. Два из них – в условиях полномасштабной войны.
В интервью Рандеву ведущей Янине Соколовой бывший министр ответил, почему он не пошел на фронт добровольцем, передает 24 Канал.
Почему Кулеба не пошел на войну?
Экс-глава МИД объяснил, что два с половиной года своей жизни посвятил войне, работая над вопросами обороны. Именно потому, что он "занимался войной", он и не пошел тогда добровольцем на фронт.
Теперь, говорит Кулеба, он не будет бежать за границу, если ему придет повестка.
Я живу в Украине, и придет повестка – я не буду бежать за границу,
– подчеркнул экс-министр.
Напомним, что Дмитрий Кулеба возглавлял МИД с марта 2020 года по сентябрь 2024 года.
В декабре 2024 года бывший министр получил должность старшего научного сотрудника по вопросам науки и международных отношений в Центре Белфера при Гарварде. А с января 2025 года Кулеба станет доцентом французского Института политических исследований, где будет преподавать авторский курс "Военная дипломатия". Он – первый украинец, получивший такую должность.
- Заметим, что Дмитрий Кулеба вырос в семье дипломата и с детства видел работу МИД изнутри. Его отец, Иван Кулеба, занимал ключевые должности в Министерстве иностранных дел и работал послом в нескольких странах. Это определило профессиональный путь Дмитрия.
- После обучения в Институте международных отношений он начал карьеру в МИД с самой низкой должности – атташе юридического управления.
- Далее работал в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене, где получил первый серьезный опыт в мировой дипломатии.
- Вернувшись в Киев, занимал должности первого секретаря и руководителя отдела в МИД, работал советником вице-премьера, а затем возглавил Фонд культурной дипломатии UАRT.
- После Революции Достоинства снова вернулся в МИД, где стал Послом по особым поручениям по стратегическим коммуникациям, а в 2016 году – Постоянным представителем Украины при Совете Европы.
- В 2019 году вошел в правительство как вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а уже в 2020 году возглавил МИД.
- Как министр, Кулеба стал ключевой фигурой украинской дипломатии во время полномасштабной войны, активно работал над сближением Украины с ЕС и НАТО и продвигал украинские интересы в Европе, США, Африке, Азии и Латинской Америке.