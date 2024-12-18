Бывший дипломат будет находиться в Украине и посетит университет в течение весеннего семестра. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Луиса Васи.

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Кулеба будет преподавать дипломатию

Экс-министр иностранных дел Украины начнет преподавать военную дипломатию уже с 25 января. Он присоединится к коллективу Института на должность доцента. Сам Кулеба также отреагировал на свое назначение.

Для меня большая честь иметь возможность поделиться своим опытом военной дипломатии со студентами Sciences Po и более широким сообществом,

– подчеркнул он.

Кулеба также написал, что присылает из Украины наилучшие пожелания и с нетерпением ждет сотрудничества.

Также он получил должность старшего научного сотрудника по вопросам науки и международных отношений в Центре Белфера при Гарварде.

Кулеба сосредоточится на вопросах дипломатии, безопасности и устойчивости, а также планирует написать книгу о последних годах войны в Украине.