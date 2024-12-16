Об этом он рассказал в комментарии изданию The Times, передает 24 Канал. Экс-министр говорит, что между Украиной и Россией до сих пор существуют "фундаментальные разногласия", которые на сегодня делают мир невозможным.

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Что говорит Кулеба о будущем Украины

Как отметил Кулеба, Дональд Трамп поймет, что соглашение с Россией о мире в Украине невозможно.

На мой взгляд, быстрых переговоров не будет,

– заявил Кулеба.

В то же время он прокомментировал высказывания Владимира Зеленского относительно вступления Украины в НАТО как цену за мир. По его словам НАТО предложит Украине присоединиться к Альянсу только через 10 – 20 лет, что будет означать ее уязвимость для дальнейших атак со стороны России.

"Реальным концом этой войны будет то, что в ней выживет только один из нас. Или Украина, или Путин", – заметил бывший глава МИД. Он также раскритиковал идею размещения британских и французских миротворцев на линии фронта, пока Украина ожидает членства в НАТО.

По его мнению, средства следует направить на вооружение для Сил обороны: "Смета миротворческой миссии составляет 40 тысяч военнослужащих. Попробуйте растянуть 40 тысяч солдат вдоль 1500-километровой линии фронта. Это будет очень тонкая красная линия".

Кроме того, Кулеба считает, что новоизбранный американский лидер вряд ли прекратит военную помощь Украине, особенно в случае угрозы Киеву. Как говорит экс-министр, у республиканца "отличные инстинкты в оценке того, что выгодно ему здесь и сейчас".

"Если на поле боя дела для Украины пойдут совсем плохо, возникнет риск быть обвиненным в том, что он бросил Украину под поезд. Он изменит свое мнение и окажет помощь", – считает он.

Кулеба также сказал, что европейские политики слишком боятся своих избирателей, чтобы увеличить расходы на оборону, и обвинил их в том, что они игнорируют данные разведки о реальной возможности войны с Россией.