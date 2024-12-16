Про це він розповів у коментарі виданню The Times, передає 24 Канал. Ексміністр каже, що між Україною та Росією й досі існують "фундаментальні розбіжності", які станом на сьогодні роблять мир неможливим.

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Що каже Кулеба про майбутнє України

Як зазначив Кулеба, Дональд Трамп зрозуміє, що угода з Росією про мир в Україні неможлива.

На мій погляд, швидких переговорів не буде,

– заявив Кулеба.

Водночас він прокоментував висловлювання Володимира Зеленського стосовно вступу України у НАТО як ціну за мир. За його словами НАТО запропонує Україні приєднатися до Альянсу лише через 10 – 20 років, що означатиме її вразливість для подальших атак з боку Росії.

"Реальним кінцем цієї війни буде те, що в ній виживе тільки один із нас. Або Україна, або Путін", – зауважив колишній глава МЗС. Він також розкритикував ідею розміщення британських і французьких миротворців на лінії фронту, поки Україна очікує членства в НАТО.

На його думку, кошти варто спрямувати на озброєння для Сил оборони: "Кошторис миротворчої місії становить 40 тисяч військовослужбовців. Спробуйте розтягнути 40 тисяч солдатів уздовж 1500-кілометрової лінії фронту. Це буде дуже тонка червона лінія".

Крім того, Кулеба вважає, що новообраний американський лідер навряд чи припинить військову допомогу Україні, особливо у разі загрози Києву. Як каже ексміністр, у республіканці "відмінні інстинкти в оцінці того, що вигідно йому тут і зараз".

"Якщо на полі бою справи для України підуть зовсім погано, виникне ризик бути звинуваченим у тому, що він кинув Україну під поїзд. Він змінить свою думку і надасть допомогу", – вважає він.

Кулеба також сказав, що європейські політики занадто бояться своїх виборців, щоб збільшити витрати на оборону, і звинуватив їх у тому, що вони ігнорують дані розвідки про реальну можливість війни з Росією.