Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Belfer Center.

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Где теперь работает Кулеба

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба будет работать в США. Он стал старшим научным сотрудником (Senior Fellow) в Центр Белфера по вопросам науки и международных отношений в Школе Кеннеди (Гарвард, США).



Кулеба работает в Центре Белфера / Скриншот с сайта

В сообщении на странице Центра отметили, что Кулеба за 2,5 года полномасштабной войны получил международное признание как один из самых влиятельных дипломатов своего поколения и глобальный защитник демократии, свободы и жизнестойкости. Директор Центра Белфера Меган О'Салливан уверена, что Кулеба поможет в формировании лидерских качеств у студентов Центра.

Справка. Дмитрий Кулеба возглавлял Министерство иностранных дел Украины в период с 4 марта 2020 до 5 сентября 2024 года.

В Центре Белфера добавили, что бывший украинский министр сосредоточится на вопросах "пересечения дипломатии, безопасности и устойчивости, исследуя стратегии противодействия автократии, укрепления демократических институтов и создания устойчивых международных коалиций". Кроме того, Кулеба планирует написать книгу о последних нескольких годах, которая станет своеобразным отчетом о периоде Украины за время войны.

Также Кулеба будет взаимодействовать со студентами, преподавателями и стипендиатами Гарвардской школы Кеннеди в рамках семинаров, лекций и наставничества.