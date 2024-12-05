Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Belfer Center.

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Де тепер працює Кулеба

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба буде працювати у США. Він став старшим науковим співробітником (Senior Fellow) до Центру Белфера з питань науки і міжнародних відносин у Школі Кеннеді (Гарвард, США).



Кулеба працює у Центрі Белфера / Скриншот з сайту

У повідомленні на сторінці Центру відзначили, що Кулеба за 2,5 роки повномасштабної війни здобув міжнародне визнання як один з найвпливовіших дипломатів свого покоління і глобальний захисник демократії, свободи й життєстійкості. Директор Центру Белфера Меган О'Салліван впевнена, що Кулеба допоможе у формуванні лідерських якостей у студентів Центру.

Довідка. Дмитро Кулеба очолював Міністерство закордонних справ України у період з 4 березня 2020 до 5 вересня 2024 року.

У Центрі Белфера додали, що колишній український міністр зосередиться на питаннях "перетину дипломатії, безпеки та стійкості, досліджуючи стратегії протидії автократії, зміцнення демократичних інститутів і створення стійких міжнародних коаліцій". Крім того, Кулеба планує написати книжку про останні кілька років, яка стане своєрідним звітом про період України за час війни.

Також Кулеба буде взаємодіяти зі студентами, викладачами й стипендіатами Гарвардської школи Кеннеді в рамках семінарів, лекцій і наставництва.