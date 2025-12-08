Дмитра Кулебу спитали, чому він не воює: що відповів ексглава МЗС

Дмитро Кулеба чотири роки очолював Міністерство закордонних справ України. Два з них – в умовах повномасштабної війни.

В інтерв'ю Рандеву ведучій Яніні Соколовій колишній міністр відповів, чому він не пішов на фронт добровольцем, передає 24 Канал.

Чому Кулеба не пішов на війну?

Ексглава МЗС пояснив, що два з половиною роки свого життя присвятив війні, працюючи над питаннями оборони. Саме тому, що він "займався війною", він і не пішов тоді добровольцем на фронт.

Тепер, каже Кулеба, він не тікатиме за кордон, якщо йому прийде повістка.

Я живу в Україні, і прийде повістка – я не буду тікати за кордон,

– наголосив ексміністр.

Нагадаємо, що Дмитро Кулеба очолював МЗС з березня 2020 року по вересень 2024 рік.

У грудні 2024 року колишній міністр отримав посаду старшого наукового співробітника з питань науки та міжнародних відносин в Центрі Белфера при Гарварді. А з січня 2025 року Кулеба стане доцентом французького Інституту політичних досліджень, де викладатиме авторський курс "Воєнна дипломатія". Він – перший українець, який отримав таку посаду.