Дмитра Кулебу спитали, чому він не воює: що відповів ексглава МЗС
- Дмитро Кулеба не пішов добровольцем на фронт, оскільки займався питаннями оборони в якості міністра закордонних справ під час війни.
- Після завершення роботи у МЗС, Кулеба отримав наукову посаду в Центрі Белфера при Гарварді та стане доцентом в Інституті політичних досліджень у Франції з 2025 року.
Дмитро Кулеба чотири роки очолював Міністерство закордонних справ України. Два з них – в умовах повномасштабної війни.
В інтерв'ю Рандеву ведучій Яніні Соколовій колишній міністр відповів, чому він не пішов на фронт добровольцем, передає 24 Канал.
Дивіться також Кулеба відповів, чи вірить у завершення війни найближчим часом
Чому Кулеба не пішов на війну?
Ексглава МЗС пояснив, що два з половиною роки свого життя присвятив війні, працюючи над питаннями оборони. Саме тому, що він "займався війною", він і не пішов тоді добровольцем на фронт.
Тепер, каже Кулеба, він не тікатиме за кордон, якщо йому прийде повістка.
Я живу в Україні, і прийде повістка – я не буду тікати за кордон,
– наголосив ексміністр.
Нагадаємо, що Дмитро Кулеба очолював МЗС з березня 2020 року по вересень 2024 рік.
У грудні 2024 року колишній міністр отримав посаду старшого наукового співробітника з питань науки та міжнародних відносин в Центрі Белфера при Гарварді. А з січня 2025 року Кулеба стане доцентом французького Інституту політичних досліджень, де викладатиме авторський курс "Воєнна дипломатія". Він – перший українець, який отримав таку посаду.
- Зауважимо, що Дмитро Кулеба виріс у сім'ї дипломата і з дитинства бачив роботу МЗС зсередини. Його батько, Іван Кулеба, займав ключові посади у Міністерстві закордонних справ і працював послом у кількох країнах. Це визначило професійний шлях Дмитра.
- Після навчання в Інституті міжнародних відносин він почав кар'єру в МЗС з найнижчої посади – аташе юридичного управління.
- Далі працював у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні, де здобув перший серйозний досвід у світовій дипломатії.
- Повернувшись до Києва, обіймав посади першого секретаря та керівника відділу в МЗС, працював радником віцепрем'єра, а згодом очолив Фонд культурної дипломатії UАRT.
- Після Революції Гідності знову повернувся в МЗС, де став Послом з особливих доручень зі стратегічних комунікацій, а у 2016 році – Постійним представником України при Раді Європи.
- У 2019 році увійшов до уряду як віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а вже у 2020 році очолив МЗС.
- Як міністр, Кулеба став ключовою фігурою української дипломатії під час повномасштабної війни, активно працював над зближенням України з ЄС і НАТО та просував українські інтереси у Європі, США, Африці, Азії та Латинській Америці.