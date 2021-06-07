Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба заявил, что оскорблять наши национальные символы не позволят никому.
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Всем, кто начал на нее шипеть, потому что режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе,
– подчеркнул Кулеба.
Новая форма сборной Украины: главное
- Новую форму сборной Украины представили 6 июня. На футболках украинских игроков изобразили контуры карты Украины и лозунги "Слава Украине!"и "Героям слава!".
- Этот дизайн вызвал приступ ярости у представителей страны-оккупанта. В частности, депутат российской Госдумы Дмитрий Свищев призвал запретить новую форму украинской сборной.
- В то же время, в УЕФА заявили: "футболка национальной сборной Украины (и всех других команд) на Евро-2020 утверждена УЕФА в соответствии с примененными правилами, относительно экипировки".
- Новую форму украинской сборной поддержали украинские политики и спортсмены.