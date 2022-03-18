Свою позицию министр иностранных дел обнародовал в твиттере. Он отметил, что некоторые хотят жить в простом мире, где ответственность за войну лежит только на Владимире Путине.

Тем временем Оправдывает свою нерешительность, – ОП о попытках Шольца разделить "простых россиян и Путина"

Кто-то фактически сбрасывает бомбы на украинские города – Кулеба

Реальность такова, что кто фактически сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует Z, поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-х годах, они несут ответственность даже если их отравила пропаганда,

– отметил Кулеба.

Аналогичное мнение и у Офиса Президента. Михаил Подоляк напомнил канцлеру Шольцу, что 71% россиян поддерживают действия Владимира Путина.

Сам Шольц раньше призвал не быть русских. Мол, не они развязывали войну, а только Путин.