Главной темой разговора стала война России против Украины. Кулеба заявил, что Иран против войны в нашем государстве.

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Дмитрий Кулеба заявил, что попросил главу иранского МИДа передать кремлю свое сообщение. Министр иностранных дел Украины требует прекращения Россией огня.

Разговаривал с иранским министром Хосейном Амирабдоллахианом в преддверии его завтрашнего визита в Москву. Иран против войны в Украине, поддерживает мирное решение. Я попросил передать в Москве свое сообщение: Россия должна прекратить бомбардировку мирных жителей, соблюдать режим прекращения огня и выйти из Украины,

– заявил Кулеба.

Интересно – брифинг Дмитрия Кулебы: смотрите видео