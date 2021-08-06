По его словам, особого сближения Киева и Пекина нет. "Я вижу нормальный процесс сотрудничества в сфере торговли и в сфере борьбы с пандемией коронавируса. Из всех стратегических вопросов безопасности или всех вопросов с стратегических отраслей экономики мы прежде всего сотрудничаем с нашими западными партнерами", – заявил Кулеба

К теме Кулеба рассказал, как встреча Байдена и Зеленского повлияет на отношения стран в последующие годы

Дипломат подчеркнул, что Украина также является частью западного мира и развивается как ее составляющая. Однако торговля с Китаем является объективной реальностью.

Встреча Кулебы с Блинкеном

Делегация украинских чиновников во главе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой на этой неделе посетила Вашингтон. После переговоров в Белом доме, Государственном департаменте и Конгрессе, украинский министр выразил надежду, что визит президента Владимира Зеленского 30 августа выведет отношения Украины и США на новый уровень. Государственный секретарь Энтони Блинкен отметил неизменную поддержку Вашингтоном Киева.

Рекордное количество вакцинированных

В США сделали самое большое с начала июля 2021 года количество прививок от коронавируса. Вакцину ввели более 850 тысячам человек. Почти 600 тысяч человек получили первую дозу. В Белом доме подчеркнули, что темпы вакцинации растут четвертую неделю подряд.

Самые высокие с апреля темпы вакцинации фиксируют в штатах, которые переживают крупнейшую в стране вспышку коронавируса. Между тем ряд городов США вслед за Нью-Йорком рассматривает введение обязательного подтверждения вакцинации для посещения развлекательных заведений и ресторанов. Сразу 13 театров Вашингтона объявили, что введут такое правило для своих посетителей уже с начала сезона осенью и до конца 2021 года.

Читайте также Рекордное количество: в Украине за сутки вакцинировали почти 170 тысяч человек

США переходят на электромобили

К 2030 году половина новых авто, проданных в стране, должны быть электрическими. Соответствующий исполнительный приказ уже подписал Джо Байден. Крупнейшие автопроизводители поддержали план. Они отметили, что для этой реализации понадобятся миллиарды долларов государственного финансирования. В Белом доме отметили, что этот план позволит Америке продвинуться и будущем электромобилей, выиграть конкуренцию у Китая и решить проблему климатического кризиса. План Байдена означает также усиление фокуса на производстве батарей в США.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 6 августа: смотрите видео