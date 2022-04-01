В частности, глава украинского министерства иностранных дел встретился с вице-премьером Польши Ярославом Качинским и министром внутренних дел Мариушем Каминским. Переговоры состоялись 31 марта – на 36-й день войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Это полностью идея Польши, – Зеленский о миротворцах НАТО

Кулеба в Варшаве обсудил отправку миротворцев НАТО в Украину

Дмитрий Кулеба находился в Варшаве с рабочей поездкой. В эфире канала TVN24 дипломат ответил на вопросы о миротворцах НАТО.

Это была одна из причин, по которой я приехал в Польшу, чтобы подробно обговорить с господином Качиньским (вице-премьером Польши – 24 канал) эту инициативу, чтобы лучше понять, откуда взялась эта идея, как ее можно реализовать,

– объяснил Кулеба.

Также министр иностранных дел Украины пояснил, что:

Украина заинтересована в различных решениях конфликта, однако никакая инициатива или предложение не может быть направлено на замораживание войны в сложившейся ситуации;

нам нужны варианты, которые позволят оттолкнуть Россию, то есть освободить Украину и принести мир, а также вынудить Москву заплатить за то, что она сделала с нашим государством;

четко понимает идею миротворческой миссии и расскажет об этом президенту, когда вернется в Киев.

Украина всегда будет благодарна Польше

В твиттере глава украинского МИД рассказал о встрече с Качиньским:

"опираясь на диалог с президентом Владимиром Зеленским, вице-премьер-министр Ярослав Качиньский принял меня в Варшаве, чтобы обсудить пути помощи Украине защититься от российской агрессии и победить;

я очень ценю наш сегодняшний содержательный разговор".

Кроме того, Кулеба встретился с министром внутренних дел и администрации Польши Мариушем Каминским.

"Поляки не только помогают украинским женщинам и детям, которые бегут от российских бомб в Польшу. Поляки действительно принимают украинцев как родных. Мы всегда будем благодарны за это", – пояснил Кулеба.

Кулеба обсудил с должностными лицами Польши идею введения миротворцев НАТО / Фото Дмитрия Кулебы и скриншот с видео

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