Встреча главы МИД и Румена Радева состоялась в Софии. Также Кулеба провел разговор с главой Национального собрания Никола Минчевым.
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Мы обсудили пути восстановления мира и развития в Черноморском регионе. Мы также согласились с необходимостью усиления цепей поставок сельскохозяйственной продукции для поддержания глобальной продовольственной безопасности,
– рассказал Кулеба.
Кулеба поблагодарил Болгарию за солидарность с Украиной, поддержку санкционной политики против России и поддержку членства в Евросоюзе.
Кулеба поговорил с президентом Болгарии / Фото из твиттера главы МИД
Кулеба поблагодарил спикера парламента Болгарии / Фото из твиттера главы МИД
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