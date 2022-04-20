Встреча главы МИД и Румена Радева состоялась в Софии. Также Кулеба провел разговор с главой Национального собрания Никола Минчевым.

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Мы обсудили пути восстановления мира и развития в Черноморском регионе. Мы также согласились с необходимостью усиления цепей поставок сельскохозяйственной продукции для поддержания глобальной продовольственной безопасности,

– рассказал Кулеба.

Кулеба поблагодарил Болгарию за солидарность с Украиной, поддержку санкционной политики против России и поддержку членства в Евросоюзе.



Кулеба поговорил с президентом Болгарии / Фото из твиттера главы МИД



Кулеба поблагодарил спикера парламента Болгарии / Фото из твиттера главы МИД