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      Купаться нельзя: в Одессе не рекомендуют плавать на всех пляжах – почему

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      На всех пляжах Одессы рекомендуют не купаться
      На всех пляжах Одессы рекомендуют не купаться / Фото из открытых источников

      Местные власти рекомендуют не купаться на пляжах курорта. Рекомендация будет действовать до особого распоряжения. Кроме того, экологи назвали самые грязные пляжи Одессы.

      Ранее запрет купаться касался всего нескольких пляжей Одессы, теперь же – всех. Рекомендацию для отдыхающих обнародовали на сайте Одесского городского совета.

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      В связи с сильными ливневыми осадками, которые прошли 3 – 4 августа 2019 года в Одессе, большое количество поверхностных вод попало в акваторию пляжей города,
      – говорится в сообщении.

      Именно поэтому Госпродпотребслужба рекомендует воздержаться от купания. Ограничение ввели, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации из-за заболеваний, которые могут передаваться водным путем.

      Кроме того, в Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа, назвали самые грязные пляжи в Одессе и области.

      Грязные пляжи в Одесской области:

      1. "Аркадия" (Одесса) – на пляже проверка обнаружила ржавые трубы, которые тянутся вдоль песчаной зоны с выходом в море. Также там зафиксировали опасные для здоровья вещества в морской воде.
      2. "Лузановка" (Одесса) – превышение в морской воде допустимой концентрации азота аммонийного, азота нитритного и азота нитратного. Это свидетельствует о вероятности загрязнения воды опасными химическими вещества.
      3. Прибрежная полоса вдоль города Южного и села Новая Дофиновка – то же самое загрязнение, что и на "Лузановке".

      Загрязнения на пляжах Одесской области / фото Государственной экологической инспекции

      Инспекторы направили обращение в местные органы власти, однако там никак не реагируют на ситуацию.

      Важно! На выходных (3-4 августа) в Одессе выпала двухмесячная норма осадков. Улицы города были затоплены, потоки воды вымыли много мусора и камней. Кроме дождя, свирепствовал еще и ураганный ветер, он сносил металлические конструкции и подмостки на припаркованные рядом авто. В области тоже бушевала непогода: на юге даже видели смерч. Эти события обусловили один смертельный случай: в селевом потоке в Одесской области погиб человек.

      НА ОДЕССКИХ ПЛЯЖАХ НЕ СТОИТ ПРЕНЕБРЕГАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬЮ:
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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Чорное море Новости Одессы
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