На берег Азовского моря выбросило тысячи мертвых медуз: фото, видео

Тысячи мертвых медуз выбросило на побережье Азовского моря на Арабатской косе и в Геническе Херсонской области. Из-за этого пляжи превратились в жуткое желе, а отдыхающие не могут купаться.

Видео пляжей, усыпанных медузами, появилось в сети. Ситуация настолько критическая, что в некоторых местах под телами этих морских животных не видно песка.

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Местные СМИ пишут, что гибель медуз, скорее всего, произошла из-за высокой солености воды в море.

Больше всего ситуация с медузами на побережье Азовского моря испортила отдых аллергикам и детям.

На берег Азовского моря выбросило тысячи мертвых медуз / Фото из Instagram

Количество медуз в Азовском море резко увеличилось в этом году из-за повышения его солености, рассказали специалисты Укринформа. Они зашли в море через Керченский пролив. Как только соленость спадет – медузы покинут акваторию Азова.

Больше всего медуз было в Геническе, Приморске, Кирилловке в районе острова Бирючий, возле Федотовой косы, добавил заместитель начальника научного отдела Приазовского национального природного парка Александр Антоновский. Их в Азовское море зашло несколько видов: корнероты, аурелии и блакфордии.

Медуза-корнерот – самая большая. В диаметре она достигает 50-60 см, имеет фиолетовую окантовку. Она ядовита, может вызвать местную аллергическую реакцию. Медуза-аурелия напоминает блюдце. Она меньших размеров, тоже может ужалить. Блакфордия самая маленькая,

– пояснил Антоновский.

Погибли медузы из-за сильного шторма в Азовском море, который был 4 августа. Они не могут противостоять ветру и поэтому погибают. Именно тогда тысячи их тел и выбросило на берег.

Заваленные медузами пляжи чистят с помощью спецтехники и трактора.

Ранее медузы атаковали побережье Азовского моря в курортном поселке Кирилловка на Запорожье. Местные жители говорят, что впервые за последние годы их – множество, и раньше моллюсков такого размера не было.