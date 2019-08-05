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      На берег Азовского моря выбросило тысячи мертвых медуз: фото, видео

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      Берег Азовского моря завалило тысячами мертвых медуз
      Берег Азовского моря завалило тысячами мертвых медуз / Скриншот

      Тысячи мертвых медуз выбросило на побережье Азовского моря на Арабатской косе и в Геническе Херсонской области. Из-за этого пляжи превратились в жуткое желе, а отдыхающие не могут купаться.

      Видео пляжей, усыпанных медузами, появилось в сети. Ситуация настолько критическая, что в некоторых местах под телами этих морских животных не видно песка.

      Интересно: Как выглядят пляжи Крыма в разгар курортного сезона: показательные фото

      Местные СМИ пишут, что гибель медуз, скорее всего, произошла из-за высокой солености воды в море.

      Больше всего ситуация с медузами на побережье Азовского моря испортила отдых аллергикам и детям.

      На берег Азовского моря выбросило тысячи мертвых медуз / Фото из Instagram

      Количество медуз в Азовском море резко увеличилось в этом году из-за повышения его солености, рассказали специалисты Укринформа. Они зашли в море через Керченский пролив. Как только соленость спадет – медузы покинут акваторию Азова.

      Больше всего медуз было в Геническе, Приморске, Кирилловке в районе острова Бирючий, возле Федотовой косы, добавил заместитель начальника научного отдела Приазовского национального природного парка Александр Антоновский. Их в Азовское море зашло несколько видов: корнероты, аурелии и блакфордии.

      Медуза-корнерот – самая большая. В диаметре она достигает 50-60 см, имеет фиолетовую окантовку. Она ядовита, может вызвать местную аллергическую реакцию. Медуза-аурелия напоминает блюдце. Она меньших размеров, тоже может ужалить. Блакфордия самая маленькая,
      – пояснил Антоновский.

      Погибли медузы из-за сильного шторма в Азовском море, который был 4 августа. Они не могут противостоять ветру и поэтому погибают. Именно тогда тысячи их тел и выбросило на берег.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Привет с Геническа. Арабатская коса. 1.08.19

      Допис, поширений користувачем @ onenewszp

       

      Заваленные медузами пляжи чистят с помощью спецтехники и трактора.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Азовское море после шторма #азовскоеморе2019 #медузы

      Допис, поширений Светлана Дебердеева (@svetik_semicvetik1607)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Медузядбище!))) #арабатскаястрелка #медузы

      Допис, поширений Lu (@omelamilla)

       

       

      Ранее медузы атаковали побережье Азовского моря в курортном поселке Кирилловка на Запорожье. Местные жители говорят, что впервые за последние годы их – множество, и раньше моллюсков такого размера не было.

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      Теги: Новости Украины Мир животных Новости Крыма Отдых Новости Херсона
      Источник: 24 Канал
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