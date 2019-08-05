15:05
5 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Навального. Залізна армія Лукашенка
      Вєсті Кремля
      19:17, 3 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Ляшко захищає Кличка. Політичне підлобузництво від Авакова
      Вєсті.UA
      18:23, 3 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ АНДРІЙ БОГДАН

      На берег Азовського моря викинуло тисячі мертвих медуз: фото, відео

      1024 Читать новость на русском
      Берег Азовського моря завалило тисячами мертвих медуз
      Берег Азовського моря завалило тисячами мертвих медуз / Скріншот

      Тисячі мертвих медуз викинуло на узбережжя Азовського моря на Арабатській косі та в Генічеську Херсонської області. Через це пляжі перетворились на моторошне "желе", а відпочивальники не можуть купатися.

      Відео пляжів, усипаних медузами, з'явилося у мережі. Ситуація настільки критична, що у деяких місцях під тілами цих морських тварин не видно піску.

      Цікаво: Як виглядають пляжі Криму в розпал курортного сезону: показові фото

      Місцеві ЗМІ пишуть, що загибель медуз, найімовірніше, сталася через високу солоність води в морі.

      Найбільше ситуація з медузами на узбережжі Азовського моря зіпсувала відпочинок алергікам і дітям.

      На берег Азовського моря викинуло тисячі мертвих медуз / фото з Instagram

      Зауважимо, найрозповсюдженіша у водах Азовського моря медуза – коренерот. Людям варто уникати контакту з нею, адже після дотику виникають сильні больові відчуття, схожі на опік кропивою.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Привет с Геническа. Арабатская коса. 1.08.19

      Допис, поширений користувачем @ onenewszp

       

      Завалені медузами пляжі чистять за допомогою спецтехніки та трактора.

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Азовское море после шторма #азовскоеморе2019 #медузы

      Допис, поширений Светлана Дебердеева (@svetik_semicvetik1607)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Медузядбище!))) #арабатскаястрелка #медузы

      Допис, поширений Lu (@omelamilla)

       

       

      Раніше медузи атакували узбережжя Азовського моря у курортному селищі Кирилівка на Запоріжжі. Місцеві жителі кажуть, що вперше за останні роки їх – безліч і раніше молюсків такого розміру не було.

      Науковці ж пов’язали таке моторошне явище з підвищенням солоності Азовського моря.

       

      blog_ava
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні
      14560
      Теги: Новини України Відпочинок Новини Херсона Новини Криму Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Нынешняя война идет не за территории, а за суверенитет Украины
      сьогодні , 15:00 Нынешняя война идет не за территории, а за суверенитет Украины
      Павло Казарін 78
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 12:45 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      14560
      Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      сьогодні , 12:00 Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      295
      Путин не собирается прекращать войну на востоке Украины
      сьогодні , 12:00 Путин не собирается прекращать войну на востоке Украины
      Юрій Бутусов 1786
      Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
      сьогодні , 10:30 Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
      Ігор Саджениця 561
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук