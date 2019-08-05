На берег Азовського моря викинуло тисячі мертвих медуз: фото, відео

Тисячі мертвих медуз викинуло на узбережжя Азовського моря на Арабатській косі та в Генічеську Херсонської області. Через це пляжі перетворились на моторошне "желе", а відпочивальники не можуть купатися.

Відео пляжів, усипаних медузами, з'явилося у мережі. Ситуація настільки критична, що у деяких місцях під тілами цих морських тварин не видно піску.

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Місцеві ЗМІ пишуть, що загибель медуз, найімовірніше, сталася через високу солоність води в морі.

Найбільше ситуація з медузами на узбережжі Азовського моря зіпсувала відпочинок алергікам і дітям.

На берег Азовського моря викинуло тисячі мертвих медуз / фото з Instagram

Зауважимо, найрозповсюдженіша у водах Азовського моря медуза – коренерот. Людям варто уникати контакту з нею, адже після дотику виникають сильні больові відчуття, схожі на опік кропивою.

Завалені медузами пляжі чистять за допомогою спецтехніки та трактора.

Раніше медузи атакували узбережжя Азовського моря у курортному селищі Кирилівка на Запоріжжі. Місцеві жителі кажуть, що вперше за останні роки їх – безліч і раніше молюсків такого розміру не було.

Науковці ж пов’язали таке моторошне явище з підвищенням солоності Азовського моря.