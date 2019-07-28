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      Курорт на Азові атакували медузи: приголомшливі фото

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      Узбережжя Азовського моря в Кирилівці заполонили медузи
      Узбережжя Азовського моря в Кирилівці заполонили медузи / Соцмережі

      У Кирилівці на Запоріжжі, що розміщується на узбережжі Азовського моря цими днями можна спостерігати навалу медуз. Місцеві жителі кажуть, що вперше за останні роки їх – безліч і раніше молюсків такого розміру не було.

      Науковці пов’язують таке явище з поступовим підвищенням солоності Азовського моря. Якщо ж така тенденція зберігатиметься, медузи можуть стати звичайними мешканцями узбережжя Азову, пише видання "Местные вести".

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      На фото, які розміщують зараз в соціальних мережах відпочивальники, зображено корнерота, який є звичайним видом для узбережжя Чорного, Азовського, Середземного та Норвезького морів. Часто зустрічається на узбережжі Атлантичного океану. Корнерот комфортно почувається та активно розмножується в діапазоні солоності 14-38 проміле. За останні два роки ми спостерігали підвищення солоності морської води в прибережній зоні Азовського моря, а найвище значення, зафіксоване тут нами, – 14,1 проміле, і воно вже є комфортним для корнерота",
      – розповів молодший науковий співробітник науково-дослідного відділу Приазовського парку Вадим Ткаченко.

      Медузи на Азовському узбережжі біля Кирилівки

      Чому підвищується солоність Азовського моря? Існує багато гіпотез щодо цього питання. Найпоширенішими ймовірними причинами фахівці називають підвищення рівня світового океану, глобальні кліматичні зміни та недостатній стік річок. Щоправда, спеціалізовані дослідження на цю тему поки не проводили, відтак однозначно говорити про які-небудь причинно-наслідкові зв'язки не можна.

      За його словами, таке зростання кількості медуз не матиме серйозних наслідків для екосистеми Азовського узбережжя. Щоправда це може дещо відбитися на чисельності зоопланктону, але загалом спільнота планктонних безхребетних не постраждає.

      Не становить корнерот смертельну небезпеку й для людини, але є можливими складні індивідуальні реакції. Зокрема, контакт з щупальцями цієї медузи – неприємний для дітей, для дорослих з чутливою шкірою, також його слід уникати алергікам. Для інших людей контакт корнеротом є радше неприємним, аніж небезпечним.

      Медуза корнерот: дивіться відео  

      "Все що ми бачимо за останні кілька років – це звичайні збільшення або зменшення чисельності будь-яких конкретних видів або спільнот. Море є складною динамічною системою, де безперервно відбуваються які-небудь зміни, а люди звертають на це увагу тільки тоді, коли їх хтось кусає, хоча все це абсолютно природно", – констатував Вадим Ткаченко.

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      Які ще медузи живіть у Азово-Чорноморському басейні:

      – Аурелія або вухата медуза (лат. Aurelia aurita);

      – гребневик Берое (лат. Beroe ovata);

      – гребневик Мнеміопсіс (лат. Mnemiopsis leidyi)

      Кирилівка вже не вперше привертає увагу всієї України. Зокрема, нещодавно тут у парку розваг зламався атракціон "Ланцюжок". У підсумку люди змушеними були висіти у повітрі понад годину, поки їм не допомогли спуститися.

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      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Відпочинок Світ тварин
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