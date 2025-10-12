Россияне продвинулись у Лимана и Купянска: DeepState обновил карту фронта
- Оккупанты продвинулись на Харьковском и Лиманском направлениях.
- Также враг имел успех в восточной части Запорожской области.
Российские войска продолжают атаки на фронте. Враг не оставляет попыток захватить как можно больше украинской территории. К сожалению, противнику удается продвигаться на отдельных направлениях.
Так, недавно оккупанты имели успех в Донецкой, Харьковской области и Запорожье, передает 24 Канал со ссылкой на DeepState.
Смотрите также Россия не захватила Часов Яр, – в 24 ОМБР сообщили о ситуации в городе
Где Россия имела успехи?
По данным аналитиков, враг продвинулся вблизи Песчаного. Этот поселок расположен в Купянском районе к юго-востоку от административного центра.
Где на карте Песчаное, что на Харьковщине
Заметим, что недавно противник имел и другие достижения на Купянском направлении. Россияне продвинулись в центральной части Купянска, в южной части Тищенковки и к югу от Мирового (оба населенных пункта расположены к северо-западу от Купянска).
Также враг имел успех на Лиманском направлении. Здесь захватчики продвинулись возле Торского – поселка, расположенного к северо-востоку от Лимана.
Где на карте Торское, что в Донецкой области
По оценке военного обозревателя Константина Машовца, цель оккупантов – перерезать украинскую логистику на пересечении реки Северский Донец с Нетриусом вблизи Новоселовки и Дерилово, а также с Жеребцом – вблизи Ямполя и Дроновки (к востоку от Ямполя).
Кроме того, агрессор продвинулся в восточной части Запорожской области, вблизи Малиновки.
Где Малиновка на карте
12 октября Силы обороны сообщили об освобождении Малых Щербаков на Запорожском направлении. Это село расположено в южной части области.
Какова ситуация на фронте?
- Несмотря на локальные успехи, российские войска продолжают наступление на разных участках, но не имеют сил для масштабного прорыва из-за тактических изменений и истощения ресурсов.
- Агенты "Атеш" передали точные координаты российских позиций под Волчанском. Таким образом они помогли защитникам сорвать наступление оккупантов.
- В Запорожье российская армия проводит штурмовые действия на западных окраинах Степного, пытаясь обойти с востока Степногорск.