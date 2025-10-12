Російські війська продовжують атаки на фронті. Ворог не полишає спроб захопити якомога більше української території. На жаль, противну вдається просуватися на окремих напрямках.

Так, нещодавно окупанти мали успіх на Донеччині, Харківщині та Запоріжжі, передає 24 Канал із посиланням на DeepState.

Де Росія мала успіхи?

За даними аналітиків, ворог просунувся поблизу Піщаного. Це селище розташоване у Куп'янському районі на південний схід від адміністративного центру.

Де на карті Піщане, що на Харківщині

Зауважимо, що нещодавно противник мав й інші здобутки на Куп'янському напрямку. Росіяни просунулися в центральній частині Куп'янська, у південній частині Тищенківки та на південь від Мирового (обидва населені пункти розташовані на північний захід від Куп'янська).

Також ворог мав успіх на Лиманському напрямку. Тут загарбники просунулися біля Торського – селища, розташованого на північний схід від Лимана.

Де на карті Торське, що на Донеччині

За оцінкою військового оглядача Костянтина Машовця, мета окупантів – перерізати українську логістику на перетині річки Сіверський Донець із Нетриусом поблизу Новоселівки та Дерилового, а також із Жеребцем – поблизу Ямполя й Дронівки (на схід від Ямполя).

Крім того, агресор просунувся у східній частині Запорізької області, поблизу Малинівки.

Де Малинівка на карті

12 жовтня Сили оборони повідомили про звільнення Малих Щербаків на Запорізькому напрямку. Це село розташоване у південній частині області.

Яка ситуація на фронті?