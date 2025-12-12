Продолжаются интенсивные бои: во время визита Зеленского в Купянск прозвучала серия взрывов

Президент Зеленский сообщил 12 декабря, что посетил Харьковскую область. Во время его визита в Купянск там прозвучало несколько взрывов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Бои в Купянске во время визита: что известно?

Президент Владимир Зеленский посетил украинских воинов, которые сдерживают врага на Купянском направлении. Во время записи видеообращения там продолжались бои.

На видео слышно, как раздается по меньшей мере два громких взрыва во время речи украинского лидера.

Российская армия говорила о "взятии" Купянск, но украинская армия продолжает держать оборону города, добавил Зеленский. В частности, он поздравил Сухопутные войска с их праздником и поблагодарил всех воинов за оборону Украины.

Какова ситуация в Купянске?