Тривають інтенсивні бої: під час візиту Зеленського до Куп'янська пролунала серія вибухів

Президент Зеленський повідомив 12 грудня, що відвідав Харківщину. Під час його візиту до Куп'янська там пролунало кілька вибухів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Багато росіяни говорили про Куп'янськ, – Зеленський відвідав місто і розповів про ситуацію

Бої у Куп'янську під час візиту: що відомо?

Президент Володимир Зеленський відвідав українських воїнів, які стримують ворога на Куп'янському напрямку. Під час запису відеозвернення там продовжувались бої.

На відео чутно, як лунає щонайменше два гучні вибухи під час промови українського лідера.

Російська армія говорила про "взяття" Куп'янськ, але українська армія продовжує тримати оборону міста, додав Зеленський. Зокрема, він привітав Сухопутні війська із їхнім святом і подякував усім воїнам за оборону України.

Яка ситуація у Куп'янську?