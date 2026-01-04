Россия снова нацелилась на Купянск: какая ситуация в городе и сколько там россиян

Несмотря на заявления России о захвате Купянска, что на Харьковщине, сейчас продолжается операция по зачистке города от российских военных. Там остаются отдельные группы оккупантов, но они в сложном положении.

Подробнее о ситуации в городе рассказал представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов Общественному, передает 24 Канал.

Что происходит в Купянске?

В Купянске подходит к концу операция по вытеснению российских военных. По оценкам Трегубова, в городе остаются менее ста оккупантов. Они там фактически находятся в полном окружении и имеют проблемы со снабжением, в частности с воздуха.

Представитель Группировки называет ситуацию в Купянске положительной. По данным радиоперехватов, в городе фиксируют около 30 позывных российских военных. Однако отмечается, что одной рацией могут пользоваться два-три человека.

В то же время, по словам Трегубова, высшее командование российской армии поставило перед своими подразделениями задачу "снова" захватить Купянск. На этот раз – до февраля 2026 года.

Если брать их попытки подойти или инфильтроваться в город с севера, то там абсолютно без успеха. Сейчас пытаются, но не складывается. Более активно и больше тех же логистических возможностей у них сейчас на левом берегу реки Оскол,

– объяснили в Группировке объединенных сил.

Отмечается, что в последнее время на этом участке Харьковщины царит относительное затишье. "Но мы видим, что готовятся и очень скоро оживятся", – добавил Трегубов.

Кроме того, россияне усилили авиаудары по Купянску, преимущественно с применением ФАБов.

Какова ситуация на фронте?