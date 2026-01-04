Росія знову націлилась на Куп'янськ: яка ситуація у місті та скільки там росіян
- У Куп'янську триває операція з витіснення російських військових, у місті залишається менш як сто окупантів.
- Російське командування поставило завдання захопити Куп'янськ до лютого 2026 року, але спроби інфільтрації в місто з півночі безуспішні.
Попри заяви Росії про захоплення Куп'янську, що на Харківщині, наразі триває операція із зачищення міста від російських військових. Там залишаються окремі групи окупантів, але вони у складному становищі.
Детальніше про ситуацію у місті розповів речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов Суспільному, передає 24 Канал.
Що відбувається у Куп'янську?
У Куп'янську добігає кінця операція з витіснення російських військових. За оцінками Трегубова, у місті залишаються менш як сто окупантів. Вони там фактично перебувають у повному оточенні та мають проблеми з постачанням, зокрема з повітря.
Речник Угрупування називає ситуацію у Куп'янську позитивною. За даними радіоперехоплень, у місті фіксують близько 30 позивних російських військових. Однак зазначається, що однією рацією можуть користуватися дві-три людини.
Водночас, за словами Трегубова, вище командування російської армії поставило перед своїми підрозділами завдання "знову" захопити Куп'янськ. Цього разу – до лютого 2026 року.
Якщо брати їхні спроби підійти чи інфільтруватися в місто з півночі, то там абсолютно без успіху. Зараз намагаються, але не складається. Більш активно і більше тих самих логістичних можливостей у них зараз на лівому березі річки Оскіл,
– пояснили в Угрупуванні об'єднаних сил.
Зазначається, що останнім часом на цій ділянці Харківщини панує відносне затишшя. "Але ми бачимо, що готуються і дуже скоро оживляться", – додав Трегубов.
Крім того, росіяни посилили авіаудари по Куп'янську, переважно із застосуванням ФАБів.
Яка ситуація на фронті?
За даними ISW, українські захисники мають просування на Куп'янському напрямку. Станом на 2 січня вони закріпилися поблизу траси Р-79 Куп'янськ – Чугуїв у центральній частині міста.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів 24 Каналу, що активні дії України біля Куп'янська триватимуть. За його словами, ключове завдання – знищення шляхів переправи противника.
Як повідомили в DeepState, росіяни днями просунулись в районах Мирнограда, Покровська та Світлого на Донеччині.