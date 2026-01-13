Уничтожаем вражеских пилотов БПЛА, – команды группы спецназовцев о боях за Купянск
- Украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска и завершают зачистку города.
- Силы обороны сдерживают вражеские штурмовые группы и беспилотные подразделения, враг несет потери.
Украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска. Сейчас завершается зачистка города, который удалось деблокировать во время успешной операции под руководством командования 2 корпуса НГУ.
Несмотря на это, ситуация на направлении остается стабильно напряженной. Как рассказал в эфире 24 Канала командир группы спецназовцев ОЗБС "Тайфун" НГУ "Лари", выполнение боевых задач продолжается.
Что происходит в Купянске?
Россияне теряют контроль над Купянском и не смогут восстановить доступ к городу в нужные для них сроки. По предварительным оценкам в Купянске находилось примерно 80 российских военных, однако их численность постепенно уменьшается.
Сейчас продолжаются контрдействия, мы уничтожаем вражеских пилотов БПЛА для того, чтобы наладить работу логистики на этом направлении,
– подчеркнул командир группы спецназовцев.
Главный ресурс оккупанта – это его пехота, массовость штурмовых подразделений. Кроме этого враг развил подразделения беспилотных систем, чтобы не дать украинским воинам продвигаться.
Ситуация возле Купянска: смотрите на карте
Главным вызовом для Сил обороны является постоянное давление со стороны россиян. Вражеские штурмовые группы не перестают наступать. Также атакуют беспилотные подразделения, которые уже хорошо обучены и могут нанести серьезные проблемы.
Последние новости из Купянска
- Силы обороны продолжают зачистку города. Они установили украинский флаг над зданием городского совета. Командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" полковник Игорь Оболенский отметил, что украинские военные могут уничтожать врага, если есть грамотное планирование и качественная подготовка.
- Украинские силы контролируют оба берега реки Оскол, но враг упорно пытается ее форсировать. Как только на реке появляется лед, оккупанты хотят этим воспользоваться и пытаются перенаправляться.
- Военные подтверждают, что на этом направлении инициатива перешла к Украине. На правобережье Купянщины противника уже не фиксируют. Воины Сил обороны меньшим количеством сдерживают оккупантов и не позволяют им перегруппироваться и восстановиться.